Rosjanie zafundowali sobie bratobójczy ogień

W panice, Rosjanie podjęli bardzo złą decyzję o przeprowadzeniu potężnego nalotu artyleryjskiego na pozycje biegnących żołnierzy. W rezultacie tej tragicznej pomyłki, zabitych i rannych zostało co najmniej 61 ich rosyjskich żołnierzy. Chociaż to nie pierwszy przypadek rosyjskiego bratobójczego ataku, to jednak ten może być największym i najbardziej tragicznym znanym od czasu wybuchu wojny.

Ostatnie dni w okolicach miejscowości Optyne należą do najbardziej burzliwych. Siły Zbrojne Ukrainy dokonały tam potężnych bombardowań w celu zniszczenia rosyjskich składów paliw, amunicji i żywności. Sytuacja jest tak dramatyczna dla Rosjan, że w panice presji psychologicznej podejmują złe decyzje, które jeszcze bardziej sprzyjają Ukraińcom.