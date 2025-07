SBU dokonała bardzo bolesnego ataku na rosyjskie lotnisko Marinowka, leżące ponad 500 kilometrów od linii frontu. Misja została zrealizowana w pełni pomyślnie w nocy z 26 na 27 czerwca. Na terenie lotniska, armia Kremla trzymała gotowych do lotu kilka niezwykle ważnych dla wojny samolotów bombowych Su-34.

Ukraińcy za pomocą dronów kamikadze dalekiego zasięgu zdołali zniszczyć dwa bombowce i kolejne dwa poważnie uszkodzić. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała na dowód obrazy satelitarne rosyjskiego obiektu, wykonane przez urządzenie Sentinel-1 z syntetyzowaną aperturą. Ukazują one płytę lotniska przed spektakularnym atakiem i już po. Straty Rosjan są widoczne na nich gołym okiem.

Rosjanie stracili kolejne 4 bombowce Su-34

W środkowej części, gdzie znajdują się miejsca parkingowe dla samolotów, widoczne są cztery ciemne miejsca. To efekt całkowitego spalenia się dwóch samolotów Su-34 i częściowe uszkodzenie dwóch kolejnych. Eksperci militarni podają, że "resztki wraków oraz uszkodzone samoloty zostały szybko usunięte, by utrudnić identyfikację skali strat. Podobnie postępowano po operacji "Pajęczyna", kiedy to w miejsce uszkodzonych bombowców Tu-95 podstawiano maszyny nienaruszone.

Suchoj Su-34 (w kodzie NATO: Fullback) to rosyjski dwumiejscowy samolot myśliwsko-bombowy, będący następcą Su-24M i wywodzący się z konstrukcji Su-27. Zaprojektowany głównie do precyzyjnych ataków na cele naziemne, Su-34 łączy cechy bombowca taktycznego z możliwościami myśliwca, co czyni go wszechstronnym narzędziem w operacjach militarnych. Wyposażony w zaawansowaną awionikę, radar tylnej półsfery i zdolność do przenoszenia szerokiego wachlarza uzbrojenia, w tym bomb kierowanych KAB-500S czy pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał, Su-34 jest kluczowym elementem rosyjskiego lotnictwa frontowego.

200 milionów dolarów strat w rosyjskim lotnictwie

Jego charakterystyczny "kaczy dziób" i kabina z miejscami dla dwóch pilotów obok siebie zapewniają lepszą ergonomię i możliwość prowadzenia długotrwałych misji. W rosyjskich Siłach Powietrzno-Kosmicznych (WKS) Su-34 jest klasyfikowany jako myśliwiec-bombowiec, wykorzystywany do niszczenia celów strategicznych, takich jak węzły komunikacyjne, składy czy infrastruktura, na głębokości do 600-1100 km od linii frontu, w zależności od wysokości lotu i ładunku.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Su-34 odegrały istotną rolę w rosyjskich operacjach lotniczych, pełniąc funkcję "konia roboczego" lotnictwa taktycznego. Samoloty te są wykorzystywane głównie do zrzutu kierowanych bomb lotniczych KAB-500S oraz pocisków rakietowych na ukraińskie pozycje, infrastrukturę i obiekty cywilne, często operując z bezpiecznej odległości poza zasięgiem ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Su-34 to niebezpieczny samolot bombowy

Misje Su-34 obejmują izolację rejonów walk poprzez niszczenie szlaków zaopatrzenia i kluczowych obiektów, a także wsparcie sił lądowych w Donbasie czy obwodzie sumskim. Intensywne użytkowanie tych maszyn, zwłaszcza w warunkach silnej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, prowadzi jednak do znacznego zużycia sprzętu. Rosjanie, świadomi zagrożenia ze strony systemów takich jak Patriot czy IRIS-T, często przeprowadzają ataki z terytorium Rosji lub Białorusi, minimalizując ryzyko zestrzelenia. Pomimo tego, według portalu ORYX, od początku wojny Rosja straciła co najmniej 30 sztuk Su-34, zarówno w wyniku zestrzeleń, jak i awarii technicznych, co stanowi poważny cios dla floty liczącej ok. 120-140 maszyn.

