Rosja coraz częściej atakuje cele blisko siłowni w Niecieszynie

W trakcie ostatniego ataku, doszło do tak potężnej eksplozji, że w pobliskim mieście Sławuta z okien w blokach mieszkalnych wyleciały szyby, a blisko elektrowni był widoczny słup ognia. Tym razem jednak Rosjanie przekroczyli wszelkie granice bezpieczeństwa. Wysłany dron miał o włos minąć jeden z reaktorów. Nie wiadomo, czy maszyna była wyposażona w głowicę bojową, ale lot bezzałogowca nie był przypadkowy.

Jakiś czas temu, CIA poinformowała, że Rosja planuje ataki na ukraińskie elektrownie jądrowe, jako że należą one do infrastruktury krytycznej, która od początku wojny jest najważniejszym celem. Kreml chce doprowadzić do wybuchu kryzysu humanitarnego, wywołać eksodus ludności do krajów UE i, tym samym, je zdestabilizować.

Amerykański rząd przygotowuje Ukrainę na katastrofę jądrową

CIA w ubiegłym roku miała zainstalować w różnych częściach Ukrainy tysiące czujników przeznaczonych do wykrywania emisji promieniotwórczych. Tymczasem Pentagon wysyła w pakietach pomocy zestawy dla żołnierzy, które mają pomóc im przetrwać skażenie promieniotwórcze. Pojawiły się też informacje, że w związku z atakiem Ukraińców na rosyjski obwód kurski, Kreml rozważa akcję fałszywej flagi, która może mieć na celu wysadzenie w powietrze Kurskiej Elektrowni Jądrowej i obarczenie winą za to Ukraińców.

Analitycy ISW wskazują, że Rosja ma coraz mniejsze siły i środki do zajmowania ukraińskiej ziemi. Ofensywa w obwodzie donieckim i charkowskim mocno wyhamowała po ukraińskim rajdzie na rosyjski obwód kurski. Już wiadomo, że wyznaczone cele na ten rok nie zostaną osiągnięte. Putin może chcieć odmienić tę sytuację na lepsze, np. doprowadzając do katastrofy jądrowej. Wówczas nie tylko stworzy ważną dla siebie strefę buforową, ale również powstrzyma transport broni z zachodu, a także zdestabilizuje Ukrainę i kraje UE.