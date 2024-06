Rosjanie uderzyli w ważną broń Ukraińców. Bezprecedensowy atak

Nagranie, o którym mowa pokazuje widok z kamery quardokoptera z ładunkiem wybuchowym, zbliżającym się do płynącej maszyny ukraińskiej armii. Kończy się w momencie, gdy dron uderza w MAGURĘ, wyrządzając nieznane szkody. To swoisty przypadek wojny dronów. Jednak to także pierwszy znany nam przypadek, gdy Rosjanom udało się trafić dronem FPV jeden z morskich dronów Ukraińców.

Portal The War Zone zapytał dyrektora wojskowego wywiadu Ukrainy, generała Kyryło Budanowa, o tę stratę bezzałogowca Magura. Wojskowy potwierdził, że faktycznie w ciągu kilku miesięcy Siły Zbrojne Ukrainy traciły swoje morskie drony ze względu na ataki rosyjskich dronów FPV. Nie zdradził jednak ile.

