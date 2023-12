Rosjanie w desperacji kanibalizują swoje śmigłowce

Kanibalizacja części rosyjskich samolotów i śmigłowców stała się faktem. Kreml ma poważne problemy z częściami zamiennymi nie tylko do samolotów pasażerskich, ale przede wszystkim do śmigłowców, które biorą udział w wojnie na Ukrainie. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia "latającego czołgu", czyli śmigłowca Ka-52 Aligator, który stał się dawcą części do wielu maszyn.

17 października, Siły Zbrojne Ukrainy dokonały pierwszych dwóch ataków na okupowane przez Rosjan lotniska w Berdiańsku i Ługańsku za pomocą potężnych pocisków dalekiego zasięgu o nazwie ATACMS. W trakcie akcji udało się zniszczyć lub uszkodzić 21 śmigłowców. Wśród nich były właśnie Ka-52 Aligator, a także Mi-8, Mi-24 i Mi-28.

Potężny atak pociskami ATACMS na rosyjskie lotnisko

W obliczu takich strat, Rosjanie postanowili wykorzystać różne części z wraków samolotów i śmigłowców do budowy nowych maszyn. Czasem jeden śmigłowiec potrafi powstać z kilku innych. Rosja od początku wybuchu wojny straciła już 324 śmigłowce i 320 myśliwców różnego typu.