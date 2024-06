Rosjanie w natarciu. Chcą ulepszyć swój najnowszy czołg

Najnowszy czołg Rosji z ulepszeniami

Wojna na Ukrainie wymusza nieustanny wyścig zbrojeń pomiędzy walczącymi stronami. Widać to szczególnie na czołgach, które regularnie otrzymują na froncie specjalne dodatki jak nowy pancerz czy improwizowane ekrany antydronowe. Rosjanie już od 2022 roku wprowadzają już fabryczne modyfikacje do nowych czołgów, mające przystosować je specjalnie pod warunki pola walki.

Jednym z regularnie modyfikowanych czołgów jest T-90M. Jego pierwsze modele trafiły do rosyjskich jednostek w 2020 roku, przez co uznawany jest za najnowszy czołg Rosji. Przy absencji czołgów T-14 Armata to także najnowocześniejszy czołg wojny na Ukrainie.

Reklama

Rosyjski koncern zbrojeniowy Rostec na swoich mediach społecznościowych powiadomił, że T-90M czekają kolejne ulepszenia. Inżynierzy koncernu mają znajdować się na samym froncie, aby zebrać informacje na bazie doświadczeń z walk. Te posłużą jako podstawa do dalszych modyfikacji.

- Inżynierowie z firmy Rostec zrzeszonej w firmie Urałwagonzawod udają się w rejony walk, aby zebrać informacje o tym, jak należy zmodernizować T-90M na podstawie doświadczenia bojowego - podsumowuje Rostec na swoim profilu Telegram.

T-90M jeszcze silniejszy?

Proces modyfikacji T-90M na bazie doświadczeń z frontu trwa już od drugiej połowy 2022 roku. Obecnie Rosjanie produkują wersje T-90M obr. 2023, wyposażoną już standardowo w specjalne "klatki" nad wieżą, mające chronić przed dronami FPV z ładunkiem wybuchowym. Dodatkowo z czasem wprowadzono także systemy zagłuszające sygnał dronów, mających niwelować ich skuteczność w pobliżu czołgu.

W przeciągu ostatniego tygodnia na froncie zaobserwowano jednak kolejną modyfikację T-90M. Ta nie ma już dużych klatek, a stalowe płyty nad wieżą, z których jedna chroni przód i boki, a druga tył. Dodatkowo montowany jest układ chroniący silnik czołgu. Nie wiadomo czy jest to czysto prowizoryczna konstrukcja, czy już zaplanowana modyfikacja np. przez wspomnianych przez Rostec inżynierów.

To jednak nie ma znaczenia, gdyż samo zjawisko wprowadzania modyfikacji do fabrycznych czołgów wzięło się właśnie z improwizowanych rozwiązań. Pewnym możemy być, że kolejne ulepszenia T-90M będą dotyczyć kwestii zwiększenia poziomu ochrony.

Zdjęcie Zmodyfikowany T-90M zauważony na froncie / @technicznybdg / Twitter

Rosyjskie T-90M są często niszczone na Ukrainie

Rosjanie chcą zwiększyć ochronę T-90M ze względu na ich straty na froncie. Maszyny te są regularnie posyłane do walki. Pomimo statusu swojej nowoczesności są tam jednak stosunkowo często niszczone. Jak podaje Oryx, od początku konfliktu Ukraińcy bezpowrotnie zniszczyli 51 czołgów T-90M.

Jednak w tej informacji zawarta jest niekorzystna prawda dla Ukraińców. Rosjanie pomimo strat są w stanie ciągle zapełniać luki po T-90M. Jeszcze w grudniu 2023 pojawiły się przecieki, że Rosjanie produkują aż 100 czołgów miesięcznie, z czego większość to właśnie T-90M.

Niemniej warto pamiętać, że T-90M wyprodukowany w 2024 roku to nie ta sama maszyna, która zeszła z linii produkcyjnej w 2020. Obecne modele prawdopodobnie są pozbawione zachodniej elektroniki, która stanowiła ważny element tego czołgu. Stąd najnowsze T-90M nie są już tak zaawansowanymi technologicznie, gdyż musiały zostać przystosowane do masowej produkcji przy braku części komponentów.

Co potrafi T-90M?

T-90M to najnowsza modernizacja serii rosyjskich czołgów T-90. Armata T-90M ma 15-20 proc. większą celność niż standardowe działa czołgów serii T-90. Obok standardowych pocisków, może wystrzeliwać kierowane pociski przeciwpancerne 9M119 Refleks.

T-90M wykorzystuje najnowszy rosyjski pancerz reaktywny systemu Relikt. Ma zapewniać ochronę przed nowoczesnymi pociskami przeciwpancernymi APFSDS. Według zapewnień Rosjan T-90M posiada także możliwości hunter-killer, gdzie dowódca po wypatrzeniu celu, może automatycznie ustawić działo, a celowniczy dokonuje tylko korekty.

Zdjęcie Czołg T-90M / Ministerstwo Obrony Rosji / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne czołgu T-90M:

Długość: 9,53 m

Szerokość: 6,86 m

Wysokość: 3,78 m

Masa całkowita: 46500 kg

Załoga: 3 załogantów (dowódca, działonowy, kierowca)

Uzbrojenie główne: armata gładkolufowa 2A46M-4 kalibru 125 mm

Uzbrojenie dodatkowe: zdalnie sterowany moduł wieżowy z karabinem 12,7 mm NSV, sprzężony karabin maszynowy PTK kalibru 7,62 mm

Napęd: silnik diesla V-92S2 o mocy 1000 KM

Prędkość maksymalna: 60 km/h

Zasięg jazdy: 550 km