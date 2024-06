Pocisk JSM to cichy niszczyciel

Norweski JSM to modyfikacja pocisku Naval Strike Missile (NSM), przystosowana do wystrzeliwania z pokładów samolotów bojowych. Oprócz niszczenia okrętów może zostać wykorzystany do atakowania celów naziemnych. Został specjalnie zaprojektowany z myślą o umieszczaniu go na F-35A. Pocisk może się zmieścić w wewnętrznych zasobnikach tej wersji myśliwca. Jednak JSM może być wystrzeliwany także przez inne samoloty jak F-16 Viper czy F-15E.

Pocisk JSM posiada nawigację inercyjną, wspomaganą przez GPS oraz TERCOM. W tym ostatnim wykorzystuje wcześniej opracowaną mapę terenu, która jest porównywana z pomiarami dokonywanymi podczas lotu przez pokładowy wysokościomierz radarowy. Pozwala to nie tylko zwiększyć dokładność, ale także zwiększa bezpieczeństwo lotu na niższych wysokościach, co utrudnia wykrycie pocisku. Przy tym pocisk posiada właściwości stealth.



JSM posiada także dwukierunkowe łącze danych, które pozwala na zmianę koordynatów celu w trakcie lotu. Tuż przed uderzeniem pocisk wykorzystuje poszukiwacz podczerwieni. W ten sposób nie może zostać zakłócony przez systemy walki elektronicznej. Jeśli więc doleci blisko celu, jest niezwykle duża szansa, że go trafi.

Zdjęcie Pocisk Joint Strike Missile (JSM) / @sweeneygov / Twitter

Parametry taktyczno-techniczne pociski JSM:

Długość: 3,96 m

Szerokość: 1,36 m

Masa bojowa: 410 kg

Masa ładunku wybuchowego: 120 kg

Napęd: silnik turboodrzutowy Microturbo TRI-40

Zasięg lotu: 555 km (z wysokim profilem lotu), 185 km (z niskim profilem lotu)

Prędkość lotu: 1130 km\h