Rosjanie w środku nocy dziesiątkowani przez drony kamikadze

Akcje ukazane na filmie przeprowadzane są niezwykle skutecznie. W trakcie ich przebiegu, tylko jednej nocy wyeliminowano kilkudziesięciu okupantów. Co prawda, drony kamikadze wyposażone w kamery termowizyjne to nie nowość na ukraińskim froncie, ale jak podają Siły Zbrojne Ukrainy, dopiero teraz rodzime koncerny zbrojeniowe mogą na dużą skalę produkować tego typu maszyny.

Nie są to tanie urządzenia, ale jak obrazuje materiał filmowy, warto wydać te dodatkowe setki dolarów, by uczynić z dronów również dobry użytek w trakcie nocy. Obecnie na froncie każdego dnia eliminowanych jest ponad 1200 rosyjskich żołnierzy. Ta liczba teraz może wzrosnąć o kolejne dziesiątki w wyniku właśnie zastosowania udoskonalonych bezzałogowców.

Ukraińskie drony wyposażone w kamery termowizyjne

Dla Rosjan nadchodzą naprawdę ciężkie czasy. Teraz również podczas nocy będą musieli rozglądać się i nasłuchiwać nadlatujących bezzałogowców. Oznacza to, że część okupantów nie będzie mogła wypocząć, co negatywnie wpłynie na ich zdolności bojowe w ciągu dnia, a to daje Ukraińcom już kolejny element przewagi na froncie.

Nocne ataki dronowe są bardziej skuteczne od tych dziennych, ponieważ w nocy rosyjscy żołnierze kompletnie nic nie widzą. Obecnie tylko specjalne oddziały mają na wyposażeniu sprzęt termowizyjny. W nocy odpada zatem możliwość zestrzeliwania dronów z karabinów maszynowych i piesza ucieczka przed nimi.