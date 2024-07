Rosjanie pokazali FAB-3000. Potężna "matka wszystkich bomb"

Rosjanie po raz pierwszy użyli bomby FAB-3000 pod koniec czerwca bieżącego roku, ale dopiero teraz Kreml ogłosił użycie jej na szeroką skalę. To bardzo zła wiadomość dla Ukraińców.

Rosyjskie lotnictwo ostatnio używało jej ponad 40 lat temu, w czasie radzieckiej interwencji w Afganistanie, ale teraz została znacznie ulepszona. Dlatego spędza ona sen z powiek Sił Zbrojnych Ukrainy. FAB-3000 to najcięższa bomba wykorzystana do tej pory w konflikcie za naszą wschodnią granicą. Z tego tytułu nazywana jest "matką wszystkich bomb" używanych na Ukrainie, a to ze względu na swoją potęgę.

Rosjanie pokazali potężną "matkę wszystkich bomb"

FAB-3000 mają masę ponad 3000 kilogramów, z czego 1367 kilogramów stanowi sam materiał wybuchowy głowicy, a reszta to gruba stalowa skorupa pozwalająca bombie przebijać się przez gruby beton. Po wybuchu tej bomby powstaje krater o średnicy 8-12 metrów i głębokości 3-4 metrów. Eksplozja może przebić zbrojony beton na grubość do 1,5 metra.

Głównie ataki tą bronią przeprowadzane są na duże zgrupowania żołnierzy, podziemne bunkry czy składy paliw i amunicji. Potęga tej bomby pozwala Rosjanom mieć pewność, że cel został zlikwidowany i już nie trzeba się nim przejmować. Zabijają one żołnierzy w bardzo okrutny sposób, a mianowicie wysoką temperaturą, ciśnieniem i pozbawianiem życiodajnego tlenu.

Bomba FAB-3000 to koszmar dla ukraińskich żołnierzy

Teraz Rosjanie zrzucają je wszędzie, gdzie tylko popadnie za pomocą samolotów bombowych Su-24 i Su-34. Głównie ataki tą bronią przeprowadzane są na duże zgrupowania żołnierzy, podziemne bunkry czy składy paliw i amunicji. W ostatnich dniach, uderzono tą bombą na ukraińskie kompleksy przemysłowe czy ośrodki dowodzenia.

Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w zeszłym tygodniu, Rosja użyła na Ukrainie 700 kierowanych bomb lotniczych, ponad 170 różnego rodzaju dronów bojowych i prawie 80 rakiet. — W ciągu pierwszych 77 dni 2024 roku, Rosjanie zrzucili na Ukrainę ponad 3,5 tysiąca bomb lotniczych. To średnio ok. 45 bomb dziennie i 16 razy więcej w porównaniu z 2023 rokiem — poinformował wiceminister obrony Ukrainy Ivan Gavrilyuk. To pokazuje, że Rosjanie na coraz większą skalę wykorzystują lotnictwo.

Rosja na masową skalę bombarduje Ukrainę

Według doniesień Komiersant, od 2023 roku wielkość produkcji nowoczesnej broni artyleryjskiej i lotniczej w Rosji wzrosła pięciokrotnie. Zakłady zbrojeniowe w Rosji pracują przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na 12-godzinnych zmianach. W sektorze produkcji uzbrojenia jest tam obecnie zatrudnionych około 3,5 miliona obywateli, w porównaniu do 2-2,5 miliona w czasach przed inwazją na Ukrainę.