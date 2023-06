We wszystkich rosyjskich mediach najwięcej pojawiło się ikonek łapek w dół, kupy, klauna, złości, smutku, śmiechu i żartów. Dokładnie takie same odczucie po orędziu do narodu Putina ma opinia publiczna w Polsce, całej Europie i na świecie, czego upust można zobaczyć również w globalnych mediach społecznościowych.

Bardzo negatywne reakcje na przemówienie Putina

Nawet Igor Girkin vel. Striełkow, były szef quasi-resortu obrony tzw. Donieckiej Republiki Ludowe napisał: "nie widziałem nic bardziej żałosnego w wystąpieniu człowieka choćby trochę przypominającego prezydenta". Co ciekawe, jego komentarz spotkał się z pozytywną reakcją, co tylko pokazuje, że w tej kwestii, Rosjanie są jednomyślni.