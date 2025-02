Rosjanie od miesięcy próbują na wszelkie możliwe sposoby zająć jak największą część terenów Ukrainy. W tym czasie próbowali dokonywać mięsnych szturmów za pomocą rowerów, wózków golfowych, quadów i motocykli. Teraz żołnierze wpadli na kolejny głupi pomysł, który miał im pozwolić przedrzeć się do pozycji ukraińskich żołnierzy i wypędzić ich w głąb Ukrainy.

Prawdopodobnie pomysł wziął się od rosyjskich żołnierzy pochodzących z dalekiej Syberii lub grup sił specjalnych, które realizowały wcześniej swoje misje na Bliskim Wschodzie czy w Afryce. Rosjanie liczyli na to, że ukraińscy operatorzy dronów kamikadze zrezygnują z ataków na nich, właśnie ze względu na ochronę tych majestatycznych zwierząt, dzięki czemu łatwiej przedostaną się przez główną linię frontu.

Na razie nie wiadomo, czy Rosjanom udało się zrealizować swój niecny plan, ale sam pomysł budzi przerażenie. Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy przyznali, że przyzwyczaili się już do takich akcji. Żołnierze wielokrotnie byli świadkami w przejętych od Rosjan okopach, jak bezduszni są to ludzie. Rosjanie potrafili znęcać się nad szczurami, chomikami, psami czy kotami, wieszając je i przybijając do ścian lub katować je dla chwili rozrywki.