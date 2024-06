Rosjanie zrzucają 113 potężnych bomb dziennie. Oto skutki

- W ciągu pierwszych 2,5 miesiąca 2024 roku, Rosjanie zrzucili na Ukrainę ponad 3,5 tysiąca bomb lotniczych. To średnio ok. 45 bomb dziennie i 16 razy więcej w porównaniu z 2023 rokiem - poinformował wiceminister obrony Ukrainy Ivan Gavrilyuk. To pokazuje, że Rosjanie na coraz większą skalę wykorzystują lotnictwo.

Teraz okazuje się, że armia Kremla jeszcze bardziej zintensyfikowała ataki bombowe. Według najnowszych danych, podanych przez samego prezydenta Ukrainy, od początku tego miesiąca, Rosjanie uderzyli aż 2500 bomb lotniczych. To aż 113 bomb dziennie. W porównaniu z początkiem roku, to blisko 3 razy częściej.

