Rosjanin zrecenzował nowe kamizelki i hełmy armii. "Kto to zatwierdził do arsenału?"

No proszę powiedzieć, czego tu nie ma? Mix bezsilności i zdenerwowania, po którym pozostało się tylko śmiać ze swojej sytuacji. Ot zwykły los rosyjskiego sołdata. Biorąc pod uwagę, że ma w tej kamizelce i hełmie jechać walczyć w Ukrainie, to nie ma co się dziwić.

No bo co innego zrobić, gdy zobaczy się, że metalowe płyty w otrzymanej kamizelce kuloodpornej BR-4, która powstała kilka miesięcy temu już rdzewieją? Trudno liczyć, że jej ochrona będzie na tyle skuteczna, żeby zatrzymać, chociażby odłamki, ale przynajmniej będzie strasznie ciężka do noszenia.

Zdjęcie Dla sprawiedliwości trzeba zaznaczyć, że oskarżenia Rosjanina na filmie o to, że dostał kamizelkę z metalowymi płytami, a nie kewlarem są bezzasadne. Mimo swoich wad kamizelki z balistycznymi płytami są dziś jednymi z najpopularniejszych na świecie i używane są także w ukraińskim wojsku, gdyż faktycznie sprawdzają się jako względnie tania ochrona na wojnie. Nie zmienia to jednak faktu, że jakość płyt w kamizelce na filmie sprawia, że nie jest w stanie zapewnić ochrony potrzebnej na froncie

No i mamy jeszcze "zaawansowany technologicznie" hełm wyprodukowany w 2022 roku, który po zdjęciu osłonki wygląda jak coś wyprodukowanego w 1982 roku, służąc podczas radzieckiej interwencji w Afganistanie. I co najlepsze, nie jest to wcale dalekie od prawdy.



Hełm ten bowiem to Kołpak 20, który najczęściej trafia na wyposażenie zmobilizowanych Rosjan. To tak naprawdę zmodyfikowany radziecki hełm SSz-68, który zaprojektowano jeszcze w latach 60. Po dodaniu warstwy kewlaru, wygodniejszej wyściółki, paru pasów i viola, powstał nowy hełm armii rosyjskiej.

Przedstawiony na filmie Kolpak 20 był jednak w jeszcze gorszym stanie, niż zwykle można zobaczyć w Ukrainie. Nie dziwne więc, że autor recenzji określił go mianem hełmu "w którym z faszystami mógł walczyć jego dziadek".



Czy mogło być gorzej?

Cały sprzęt z recenzji jest złomem, ale wobec ogólnych doniesień o stanie armii rosyjskiej, można zadać sobie pytanie. Czy bohater recenzji mógł trafić gorzej? Oczywiście! W Rosji nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Zamiast kamizelki z już rdzewiejącymi płytami mógł na przykład dostać kamizelkę chroniącą przed plastikowymi kulkami ASG.