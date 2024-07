Rosjanom zostały już tylko dwa typy czołgów. Nadchodzi dramat

Rosjanom zostały już tylko dwa typy czołgów

Rosjanie mogą jeszcze we własnym zakresie i w ograniczonej mocy produkować najnowsze czołgi T-90. Sprawdzają się one w realiach wojny na Ukrainie. Chociaż nowe modele zostały odchudzone z zaawansowanych systemów, których nie można dostać z powodu nałożenia przez USA i UE na Rosję sankcji. Najbardziej popularne są obecnie czołgi T-62. Podzespoły do nich są dostarczane z Korei Północnej, gdyż armia Kim Dzong Una na co dzień wciąż używa właśnie takich zabytkowych pojazdów.

T-62 powstały w latach 60. jednak później, w latach 80. zmodernizowano je do typu T-62M. Głównym elementem ulepszenia był pancerz. Zastosowano kompozytowe bloki pancerza na wieży i kadłubie oraz kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1. Nie zabrakło też nowej broni obronnej w postaci armaty kal. 115 mm. Jednak te pojazdy nie oferują możliwości prowadzenia ataków w nocy, ponieważ nie posiadają termowizji i pasywnej noktowizji.