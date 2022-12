Rosyjska Linia Wagnera rozpada się od słońca i temperatur. Ukraiński ostrzał zbędny

Razem z widocznymi zniszczeniami sprawia to, że Linia Wagnera zamiast linii defensywnej bardziej przypomina największą instalację artystyczną na świecie, mającą symbolizować rosyjski absurd podczas wojny.

Linia obronna zrobiona po taniości

Tak beznadziejna jakość rosyjskich smoczych zębów jest o tyle dziwna, że w zamyśle są na tyle prostą i dobrą konstrukcją, że powinny wytrzymać długie lata, jak pozostałości takich fortyfikacji z II Wojny Światowej. Jak widać, Rosjanie woleli skupić się na tym, aby Linia Wagnera była, a nie działała. Tłumaczyłaby to możliwość przenoszenia po 20-30 sztuk rosyjskich smoczych zębów na pace zwykłej ciężarówki. Już wcześniej zresztą pojawiały się doniesienia, że umocnienia na Linię Wagnera wyglądają, jakby Rosjanie zamówili je w chińskim sklepie i porozrzucali bez ładu i składu.

Jednak obraz możliwego zniszczenia umocnień tylko po jednym miesiącu i to z powodu warunków pogodowych to coś zupełnie innego. Problem musiał pojawić się na etapie produkcji tych smoczych zębów, gdzie postawiono na szybkość i taniość konstrukcji. Prawdopodobnie Rosjanie przy tworzeniu mieszanki zrezygnowali z odpowiedniej ilości cementu, wrzucając więcej piasku. Stworzyło to słabszą konstrukcję, której zabójcze nie są ukraińskie kule a wahające się temperatury.

Zdjęcie Nie wszystkie smocze zęby Linii Wagnera mogą być puste, jednak wszystkie muszą być bardzo złej jakości. Istnieją spekulacje, że do pustych umocnień Rosjanie dosypują piasku, aby w miarę utrzymać je w miejscu / 301 Military / Twitter

Choć patrząc na niektóre nagrania, Ukraińcy już przekonali się, jak "twarde" są rosyjskie umocnienia. Po smoczych zębach made in Russia można sobie spokojnie przejechać ciężkim pojazdem, który w teorii powinien zostać przez nie zatrzymany.