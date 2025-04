Pomimo coraz częstszych ich neutralizacji przez Ukraińców, Rosjanie jednak wciąż z nich korzystają, ponieważ mogą mocno przeciążyć obronę powietrzną i w ten sposób pozwolić przedostać się przez nią takim pociskom jak Kindżał czy Iskander . Pociski Kalibr, w zależności od wariantu, mierzą od 6,2 do 8,9 m, ważą od 1,3 do 2,3 tony i wyposażone są w głowicę konwencjonalną lub termojądrową o masie od 400 do 500 kg.

Są one zdecydowanie ulubioną bronią Rosji, jeśli chodzi o wyprowadzanie precyzyjnych ataków z dystansu na wrogie cele. - 3M14 Kalibr (NATO: SS-N-30A) to rosyjski pocisk manewrujący do ataku lądowego (LACM), ulepszona wersja 3M-14E "Club" LACM. SS-N-30A ma szacowany zasięg od 1500 do 2500 km i charakteryzuje się niskim profilem lotu. Pocisk stał się podstawą zdolności uderzeń naziemnych rosyjskiej marynarki wojennej - podaje Missile Threat.