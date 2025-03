Film wskazuje, że ogień rozprzestrzenił się od tylnej części kabiny pojazdu, gdzie znajdują się silnik i układ napędowy, ale nie wiadomo, czy był wynikiem awarii mechanicznej, niewłaściwej konserwacji czy ingerencji zewnętrznej . Co więcej, uszkodzenia wydają się rozległe, więc system najpewniej stanie się nieoperacyjny - będzie wymagał gruntownych napraw lub wymiany.

Wyjaśnijmy, że radar 96L6 to kluczowy element rosyjskiej infrastruktury obrony powietrznej, odpowiadający za śledzenie i naprowadzanie na cele na średnich i dużych wysokościach (do 100 celów jednocześnie). Pożar całkowicie strawił moduł anteny, zawierający wrażliwe komponenty elektroniczne niezbędne do jego działania.