Niebawem ta nowoczesna maszyna może jeszcze bardziej utrudnić Ukraińcom obronę własnej przestrzeni powietrznej oraz obiektów militarnych, infrastruktury krytycznej czy cywilnych. Co ciekawe, w 2024 roku dostarczono do armii zaledwie sześć maszyn, co zwiększyło ich łączną liczbę do ok. 16-18 w służbie operacyjnej . Jednak ostatnie doniesienia sugerują, że Rosja intensyfikuje prace nad ulepszeniem tego myśliwca, a nowy pocisk może być kluczowym elementem nowej strategii.

Przeciek wideo, o którym donosi BulgarianMilitary.com, pokazuje Su-57 w locie z nowym pociskiem, którego specyfika nie została w pełni ujawniona. Choć szczegóły pozostają niejasne, analitycy spekulują, że może to być ulepszona wersja istniejącego pocisku Kh-69, który już wcześniej był integrowany z Su-57. Kh-69 to precyzyjny pocisk manewrujący o zasięgu ok. 290 kilometrów, zaprojektowany do niszczenia celów strategicznych, takich jak centra dowodzenia, składy amunicji czy infrastruktura transportowa. Jego konstrukcja, bazująca na technologii stealth, minimalna sygnatura radarowa oraz zaawansowany system nawigacji (GLONASS i inercyjny), czynią go trudnym do wykrycia i zneutralizowania.