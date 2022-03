Rosyjskie „serce” wojny elektronicznej przejęte. Czym jest tajemniczy kontener?

Zdaniem ekspertów przejęty kontener to strategiczny element rosyjskiego systemu walki elektronicznej, który wszedł do użycia w 2014 roku. Krasukha-4 potrafi skutecznie zagłuszać radary naziemne w promieniu 300 km i zakłócać działania satelitów wywiadowczych na niskiej orbicie okołoziemskiej.

Może również uszkadzać systemy walki elektronicznej przeciwnika System ten jest ważny w przekierowywaniu pocisków naprowadzonych radarem. Z pewnością zostanie on dokładnie przebadany przez ekspertów NATO i jest to dla nich niezwykle cenna zdobycz, nawet jeżeli część elektroniki w środku została uszkodzona.

Kompletny zestaw składa się z dwóch pojazdów zbudowanych na nadwoziu 8x8 KAMAZ-6350. Jeden to moduł stanowiska dowodzenia, a drugi to system walki elektronicznej. Wykorzystywany jest on tylko przez Rosję. Jego stosowanie obala słynny mit, że Rosja rzuciła do walki na Ukrainę jedynie stary sprzęt.

Nie wiadomo, w jakich dokładnie okolicznościach sprzęt został porzucony, jednak biorąc pod uwagę niskie morale rosyjskiego wojska oraz fakt, że dużo takiego sprzętu jest porzucana, nie powinno to dziwić. Rosjanie w ten sposób starają się unikać walki.

System swój debiut bojowy przeszedł w Syrii, gdzie blokował sygnał GPS dochodzących do małych amerykańskich dronów zwiadowczych. Miał również doprowadzić do rozbicia się drona Bayraktara w trakcie tureckiej interwencji w wojnie domowej w Syrii. System miał również być użyty w Armenii tak, aby walczyć z używanymi przez Azerbejdżan wspomnianymi już Bayraktarami oraz izraelskimi dronami kamikadze.

Wcześniej Ukraińcom udało się przejąć rosyjski system walki elektronicznej RB-301B, który opiera się na podwoziu gąsiennicowego transportera opancerzonego MT-LB. Rosjanie mają posiadać tylko 10 takich pojazdów w całej armii.