Jak podaje Bulgarianmilitary powołując się na RIA Novosti, rosyjski Specnaz analizuje możliwości militarne nowego karabinu snajperskiego Chukavin SVCh u naszego wschodniego sąsiada. Nie wiadomo, ile sztuk tej broni dostarczono na front.

Po raz pierwszy karabin ten jest wykorzystywany w trakcie wojny. Broń testowana jest wraz z nabojami kalibru 7,62x54 mm, co jest rosyjskim standardem. Jednakże Chukavin SVCh może być także przystosowany do strzelania nabojami 7,62x51 mm, które z kolei są standardem NATO.

Karabin został wyprodukowany przez koncern militarny Kałasznikow, który opisuje swój sprzęt jako "nową generację karabinów dalekiego zasięgu". Według rosyjskich wymagań broń powinna osiągać cele znajdujące się w odległości co najmniej 1 km. Sprzęt waży do 4,5 kg przy pojemności magazynka wynoszącej 10 nabojów. Długość karabinu to 1,15 m. Dodatkowo obudowa wykonana jest z lekkich stopów.

Podstawą najnowszego karabinu snajperskiego jest SVK-2016, który także jest sprzętem dalekiego zasięgu. W rosyjskim wojsku i w siłach specjalnych powszechnie wykorzystuje się karabiny snajperskie z 1960 roku, SVD T-5000. Według najnowszych planów rosyjskiego Ministerstwa Obrony właśnie Chukvin SVCh ma zastąpić przestarzały sprzęt.

Jak informuje koncern, odrzut karabinu jest znacznie zmniejszony, co osiągnięto dzięki "konstrukcji jednopłaszczyznowej", tj. magazynek, odbiornik i lufa są ustawione w jednej linii. Broń została stworzona, uwzględniając wymagania FSB, żołnierzy armii rosyjskiej oraz organów ścigania w Rosji. Niestety wciąż niewiele wiadomo o najnowszej rosyjskiej broni.

Rosyjski karabin snajperski SVLK-14C Twilight w Ukrainie

RIA Novosti donosi, że rosyjska armia w ostatnim czasie używała w Ukrainie karabinu snajperskiego SVLK-14C Twilight. Według Daily Mail jest to "największa i najbardziej zabójcza" broń tego typu na świecie. Trzeba przypomnieć, że rekord świata w zestrzeleniu celu z największej odległości przypada właśnie SVL-14C i wynosi 4210 m.

Maksymalna efektywna odległość strzału wynosi aż 2,5 km. Prędkość pocisku to 900 m/s, czyli prawie trzykrotnie przekracza prędkość dźwięku. Broń waży prawie 10 kg i może być stosowana w zakresie temperatur od -35 do plus 55 stopni Celsjusza. Nie posiada magazynka i jest ładowana ręcznie.