BM-27 Uragan to groźny "niszczyciel miast"

BM-27 Uragan to radzieckie systemy, które w dużej mierze - razem ze starszymi systemami BM-21 Grad - odpowiadają za zniszczenia ukraińskich miast, bo to właśnie z ich udziałem Rosjanie prowadzili masowy ostrzał budynków mieszkalnych. Te strzelające niekierowanymi pociskami rakietowymi kalibru 220 mm wyrzutnie pierwszy raz weszły do użytku w 1975 roku, a bojowo pierwszy raz zostały użyte w 1982 roku w Afganistanie.

Podstawowym elementem systemu jest samobieżna wyrzutnia składająca się z bloku 16 5-metrowych prowadnic osadzonych na samochodzie ciężarowym ZIŁ-135ŁM. Może ona niszczyć cele w zasięgu 35 kilometrów, odpalając pociski burzące i kasetowe (a także dymne oraz oświetlające), bo została zaprojektowana do zwalczania wszelkiego rodzaju celów grupowych, lekkich i opancerzonych pojazdów oraz wojskowych i przemysłowych obiektów obronnych.

Wyrzutnie są dowodzone przy pomocy systemu dowodzenia i kierowania ogniem Kapustnik-B rozmieszczonego na samochodach Ural-4320 i transporterach opancerzonych BTR-60 i BTR-70. Dywizjon współpracuje z wozami rozpoznawczymi PRP-3 na podwoziach BMP-2, a dzięki zastosowaniu systemu kierowania ogniem czas pomiędzy wykryciem celów a otwarciem ognia skrócono do 40 s.

System BM-27 Uragan mierzy 9,63 m długości, 2,8 m szerokości, 3,23 m wysokości i waży nieco ponad 20 ton. Może przy tym osiągnąć prędkość maksymalną 65 km/h, a jego zasięg na jednym tankowaniu to ok. 500 km. I chociaż zespół badaczy z bloga Oryx, który analizuje zdjęcia i filmy dokumentujące straty obu stron konfliktu, poinformował, że według ich obliczeń Ukraińcy zlikwidowali łącznie kilkadziesiąt wyrzutni BM-27 Uragan (49 według stanu na koniec marca ubiegłego roku), to nigdy wcześniej nie udało się tego dokonać takim małym dronem FPV.