Są niezastąpione w górach. Niemieckie wojsko wciąż używa... mułów

W mediach społecznościowych pojawiło się niedawno nagranie, na którym możemy zobaczyć muły wspierające oddziały górskie niemieckiej armii w Alpach Bawarskich. Jak się okazuje, nawet dysponując wyrafinowanym innowacyjnym sprzętem, trudno przejść obojętnie obok wytrzymałości tych zwierząt w trudnych warunkach środowiskowych.

Ta hybryda klaczy konia domowego z ogierem osła cechuje się spokojniejszym usposobieniem niż konie, może udźwignąć więcej niż osły i lepiej znosi trudne warunki pracy, w tym wysoką temperaturę. Przy wysokości w kłębie 81-173 cm i wadze typowej 370-460 kg, jest w stanie udźwignąć do 120 kg, stąd często są wykorzystywane jako zwierzęta pociągowe i juczne. Co ciekawe, muły rozmnażane są od starożytności, znane były już w Mezopotamii czy Egipcie, a w czasach bardziej współczesnych służyły choćby podczas II wojny światowej.

Muł lepszy niż nowoczesny sprzęt

W niektórych armiach świata służą do dziś, będąc nieocenionymi elementami wsparcia logistycznego w górach, np. niemieckiej 23. Brygady Piechoty Górskiej, którzy regularnie trenują z tymi zwierzętami jucznymi, aby w razie zagrożenia zachowały spokój i skuteczność. Co więcej, jak przekonują żołnierze, za sprawą swojej zdolności do pokonywania trudnych ścieżek i przenoszenia ciężkich ładunków są wręcz niezbędne w działaniach oddziałów górskich.