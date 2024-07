To właśnie to wydarzenie sprawiło, że więcej uwagi poświęca się obecnie ukraińskim raportom sugerującym, że to Zachód wciąż "pozwala" na ich produkcję, bo Kijów od 2022 roku dostarcza dane sugerujące, że rosyjskich pociskach znaleźć można komponenty typu procesory, chipy i półprzewodniki pochodzące ze Szwajcarii, Tajwanu, Stanów Zjednoczonych i innych zachodnich krajów. Co więcej, Kreml dostać miał przez to dużo czasu na opracowanie własnych odpowiedników, więc reakcja w tym momencie może nie mieć już większego sensu.

Źródła ukraińskie podają bowiem, że Rosja w coraz większym stopniu zastępuje elektronikę wyprodukowaną na Zachodzie alternatywami produkowanymi w kraju, co pokazują analizy rosyjskich pocisków odzyskanych po wiosennych atakach, w tym Kalibr, Ch-59 i Ch-101, a także kompleksie Iskander i pocisku przeciwokrętowym P-500. Ta tendencja "wymiany na komponenty rosyjskie" miała jednak pozostać w dużej mierze niezauważona przez międzynarodowych komentatorów.

Rosja produkuje więcej pocisków niż przed sankcjami

Kluczowy jest tu system nawigacji CH-99 i jak podaje BulgarianMilitary.com, już w lutym 2023 roku zwracał uwagę na rosyjski trend wykorzystania zasobów zewnętrznych przy jednoczesnym budowaniu zdolności krajowych. Eksperci serwisu przypominają, że informowali m.in. o znaczących przejęciach rządu w branży podzespołów, np. kiedy Rosatom, największa rosyjska korporacja technologiczna z branży energetyki jądrowej, utworzyła spółkę zależną o nazwie "Krytyczne Systemy Informacyjne" (NGO KIS) i nabyła 100 proc. udziałów w lokalnym deweloperze mikroprocesorów o nazwie MCST Elbrus AD.

To wsparcie ze strony podmiotu państwowego oznacza znaczący postęp w lokalnej produkcji sprzętu fotolitograficznego i sygnalizuje pojawienie się nowych fabryk półprzewodników, co ma kluczowe znaczenie w kontekście trwających sankcji. Do tego należy dołożyć fakt, że Federacja Rosyjska jest jednym z kluczowych producentów tytanu na świecie i znaczącym producentem aluminium, a te materiały są kluczowe do produkcji pocisków, a także innego zaawansowanego sprzętu wojskowego, w tym okrętów podwodnych.

Mówiąc krótko, wiele wskazuje na to, że Zachód przespał moment, w którym sankcje miały szansę zadziałać i pozwolił Rosji rozwinąć przemysł do momentu, kiedy już nie robią na niej wrażenia i jest w stanie zwiększyć produkcję m.in. Ch-101, bazując na lokalnych rozwiązaniach.