Samolot USA pierwszy raz zatankował rosyjskie myśliwce

Pekin jest skonfliktowany z większością krajów południowej Azji. Władze roszczą sobie prawa do wysp leżących na Morzu Południowochińskim. Chińska armia zmienia je w bazy wojskowe, które w przyszłości mogą być wykorzystane do agresji na kraje regionu. Głównym celem Państwa Środka jest zawładnięcie Oceanem Indyjskim i Spokojnym, a następnie zablokowanie tych akwenów dla działalności USA.

Eksperci z serwisu The Aviationist podali, że podczas realizacji tej operacji skorzystano z wielopunktowego systemu tankowania MPRS (Multi-Point Refueling System). Umożliwia on przepompowanie paliwa z dwóch stacji do różnych typów samolotów, w tym również rosyjskich myśliwców Su-30, które są wyposażone w sondę IFR.

Podniebna cysterna, czyli amerykański samolot KC-135

Samoloty KC-135 w wersji podniebnych tankowców oferują możliwość przesyłu paliwa z systemu MPRS zarówno w trybie boom (samoloty USAF), jak i z węża IFR (samoloty Marine Corps). Jedna sztuka KC-135 kosztuje ok. 450 milionów dolarów. Samolot cechuje się długością ponad 41 metrów oraz rozpiętością ok. 39 metrów i wysokością 12,7 metrów. Maszyna może zmieścić w swowich zbiornikach nawet 91 ton paliwa lotniczego.

Jak podaje USAF, KC-135 Stratotanker został wyposażony w cztery silniki turbowentylatorowe CFM International CFM56. Dzięki nim ta amerykańska podniebna cysterna jest w stanie osiągać prędkość do 933 km/h. Jednocześnie jest w stanie operować na pułapie do 15 tysięcy metrów. To pozwala jej uniknąć bezpośredniego trafienia i strącenia artylerią czy pociskami.