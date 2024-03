Rosja handluje jeńcami wojennymi

Jak podkreślają dziennikarze The Times w swojej publikacji, chociaż w Konwencji Genewskiej nie ma konkretnego artykułu zabraniającego handlu jeńcami wojennymi, praktyka ta prawdopodobnie narusza postanowienia traktatu, który ogólnie stwierdza, że "żadne specjalne porozumienie nie powinno mieć niekorzystnego wpływu na sytuację jeńców wojennych".

Przytaczają również historię jednego z takich ukraińskich jeńców, 41-letniego Wiaczesława Lewickiego, który w lutym 2023 r. został wzięty do niewoli przez wojska tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Mężczyzna podczas nocnego nalotu w okolicach Awdijiwki został postrzelony w obie nogi i brzuch, a kiedy odzyskał przytomność przez kilka dni czołgał się po zamarzniętej ziemi w poszukiwaniu swojej jednostki tylko po to, by wpaść w ręce Rosjan, którzy zajęli pozycje jego jednostki.

Zdjęcie Czeczeni zapewnili ukraińskim jeńcom opiekę medyczną / Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP / AFP

Czeczeni lepsi niż Rosjanie

Jak opowiada, rosyjscy najeźdźcy nie tylko nie zapewnili mu żadnej opieki medycznej, ale i pobili łopatą, by wymusić na nim ujawnienie długości fali używanej przez ukraińskich radiooperatorów. Jednak niespodziewanie dwa dni później zabrano go do Czeczenów kilka kilometrów od frontu i powiedziano, że jedzie do Groznego.



Co ciekawe, w stolicy Czeczenii został zabrany do szpitala, gdzie z powodu odmrożeń amputowano mu obie nogi i ręce. Po zwolnieniu ze szpitala został zabrany do piwnicy, gdzie był przetrzymywany razem z 60 innymi ukraińskimi jeńcami wojennymi, przygotowywanymi do wymiany na pięciu Czeczenów. W czerwcu 2023 r. w trakcie wymiany wrócił do domu wraz z 39 innymi Ukraińcami.