Mówimy o broni energetycznej zaprojektowanej z myślą o działaniach w zwarciu i ochronie perymetrycznej. Laser może w ciągu kilku sekund oślepiać, neutralizować lub wyłączać z działania wskazane cele, zarówno ludzi, jak i sprzęt czy pojazdy. W przeciwieństwie do klasycznej amunicji mamy tu do czynienia z rozwiązaniem bezkinetycznym, które nie wykorzystuje pocisków, lecz skoncentrowaną wiązkę energii.

Laser do zadań specjalnych

Całość zamknięto w platformie o wymiarach około 1,5 × 0,9 m i masie poniżej 250 kg. Pojazd napędzany jest silnikiem Diesla, co ułatwia logistykę w terenie. Na jednym tankowaniu może pokonać ponad 130 km, a zasięg można zwiększyć poprzez rozbudowę zbiornika paliwa.

Sztuczna inteligencja na pierwszej linii

Kluczową rolę odgrywają algorytmy AI i uczenia maszynowego. System potrafi samodzielnie wykrywać, identyfikować i śledzić cele przy minimalnej ingerencji operatora. Może też działać w rojach, gdzie kilka jednostek współpracuje ze sobą, zwiększając zasięg kontroli i reagując na wiele zagrożeń jednocześnie, w tym na bezzałogowe statki powietrzne.

Niewielkie rozmiary i wysoka mobilność sprawiają, że platforma nadaje się do operowania w gęstej zabudowie miejskiej, na terenach przygranicznych, w lasach czy na pustyniach, czyli wszędzie tam, gdzie cięższe systemy pancerne mają ograniczoną manewrowość.

Twórcy podkreślają, że system przeszedł już testy polowe z udziałem kluczowych partnerów i został dopuszczony do wdrożenia operacyjnego oraz sprzedaży komercyjnej. Firma prowadzi także rozmowy z zagranicznymi partnerami, co sugeruje rosnące zainteresowanie indyjskimi technologiami.

