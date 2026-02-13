"Snajper AI" z Indii. Kompaktowy UGV z 2 kW laserem
Indie zaprezentowały nowy system rozwijany w ramach autonomicznych technologii militarnych. Lokalna firma Olee.space opracowała kompaktowy napędzany AI laser o mocy 2 kW do instalacji na bezzałogowym pojeździe lądowym. Według producenta to najmniejszy tego typu "laserowy snajper" na świecie, gotowy do wdrożenia operacyjnego.
Mówimy o broni energetycznej zaprojektowanej z myślą o działaniach w zwarciu i ochronie perymetrycznej. Laser może w ciągu kilku sekund oślepiać, neutralizować lub wyłączać z działania wskazane cele, zarówno ludzi, jak i sprzęt czy pojazdy. W przeciwieństwie do klasycznej amunicji mamy tu do czynienia z rozwiązaniem bezkinetycznym, które nie wykorzystuje pocisków, lecz skoncentrowaną wiązkę energii.
Laser do zadań specjalnych
Całość zamknięto w platformie o wymiarach około 1,5 × 0,9 m i masie poniżej 250 kg. Pojazd napędzany jest silnikiem Diesla, co ułatwia logistykę w terenie. Na jednym tankowaniu może pokonać ponad 130 km, a zasięg można zwiększyć poprzez rozbudowę zbiornika paliwa.
Sztuczna inteligencja na pierwszej linii
Kluczową rolę odgrywają algorytmy AI i uczenia maszynowego. System potrafi samodzielnie wykrywać, identyfikować i śledzić cele przy minimalnej ingerencji operatora. Może też działać w rojach, gdzie kilka jednostek współpracuje ze sobą, zwiększając zasięg kontroli i reagując na wiele zagrożeń jednocześnie, w tym na bezzałogowe statki powietrzne.
Niewielkie rozmiary i wysoka mobilność sprawiają, że platforma nadaje się do operowania w gęstej zabudowie miejskiej, na terenach przygranicznych, w lasach czy na pustyniach, czyli wszędzie tam, gdzie cięższe systemy pancerne mają ograniczoną manewrowość.
Twórcy podkreślają, że system przeszedł już testy polowe z udziałem kluczowych partnerów i został dopuszczony do wdrożenia operacyjnego oraz sprzedaży komercyjnej. Firma prowadzi także rozmowy z zagranicznymi partnerami, co sugeruje rosnące zainteresowanie indyjskimi technologiami.