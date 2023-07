Dokładność trafienia bomb SDB wynosi około 5 do 8 metrów, co ogranicza niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia obiektów cywilnych. Bomby GBU-39 mogą w przyszłym roku trafić do Ukrainy. Jest to związane z możliwością ich przenoszenia. Oprócz bombowców, bomby można zrzucać z myśliwców F-16, a te mają pojawić się w Ukrainie, jednak na razie trwa na nich szkolenie ukraińskich pilotów.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły już kilka skutecznych ataków na schrony, mosty i budynki znajdujące się na okupowanych przez Rosjan terytoriach kraju za pomocą pocisków Storm Shadow. Analitycy uważają, że bomby GBU-39 mogą uzupełnić ukraiński arsenał i pozwolić szybciej niszczyć o wiele więcej rosyjskich strategicznych obiektów.