Rosja chce stworzyć w Ukrainie "deszcz śmierci"

Co ciekawe, kilka dni temu, Rosjanie użyli w Ukrainie nowego typu amunicji kasetowej. W sieci pojawiły się zdjęcia wraku rosyjskiego pocisku, który zidentyfikowano najprawdopodobniej jako Kh-59MK2 . To jedna z najbardziej tajemniczych amunicji kasetowych w rosyjskim arsenale. Użyto jej w obwodzie zaporoskim, ale okazuje się, że nie wyrządziła szkód, ponieważ została zneutralizowana lub uległa awarii.

Siły Zbrojne Ukrainy dostały amunicję kasetową w formie pocisków kalibru 155 mm m.in. z USA i Polski do setek haubic. CNN podaje, powołując się na US Army’s eArmor, że pociski z bronią kasetową (DPICM), posiadają śmiertelny zasięg 10 metrów kwadratowych, jednocześnie mogą pokryć obszar ok. 30 000 metrów kwadratowych mniejszą subamunicją.

Chociaż mówi się, że amunicja kasetowa zawodzi i po uderzeniu jednym pociskiem może pozostać w ziemi wiele niewybuchów (dosłownie jak minowanie narzutowe), które mogą stanowić zagrożenie dla samych żołnierzy i w przyszłości dla cywilów, Pentagon oświadczył, że dostarczone pociski cechują się maksymalną liczbą niewybuchów na poziomie zaledwie 2,5 procent, podczas gdy w przypadku rosyjskiej broni jest to aż 30-40 procent.