Kh-59MK2 to jedna z odmian serii pocisków powietrze-ziemia KH-59. Jest to niezwykle tajemnicza broń i ma zasięg ok. 290 kilometrów, chodź spekuluje się, że może sięgać nawet 500 kilometrów. Do naprowadzania wykorzystuje satelitarne systemy GLOSNASS i GPS. Portal MilitaryToday wskazuje, że pocisk może pomieścić maksymalnie 285 sztuk podpocisków, tworząc z niego potężną amunicję kasetową.

Sugeruje on, że jest to starszy model pocisku, gdyż w 2015 zaprezentowano wersję rozwojową KH-59MK2 z kwadratowym przekrojem, przeznaczoną do wystrzeliwania z Su-57. Na zdjęciach widać, że ten Kh-59MK2 przenosił okrągłe podpociski. Nie zostały jeszcze zidentyfikowane, jednak portal Defence Express zwraca uwagę na to, że ich kształt nie przypomina amunicji przeciwpancernej, a przeciwpiechotną, zapalającą, bądź chemiczną. Portal twierdzi przy tym, że celem pocisku mogła być Odessa.