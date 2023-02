Sprzedają "legendarną ukraińską sól z Sołedaru". Zysk pójdzie na drony-kamikadze

Zbiórki internetowe i sprzedaż pamiątkowych gadżetów, z których zysk przeznaczony jest na wyposażenie ukraińskiego wojska, to sól tej wojny - widzieliśmy już pamiątkowe znaczki po zatopieniu rosyjskiego okrętu Moskwa, fragmenty samolotów zmieniane w breloki do kluczy czy zrzutki na Bayraktary TB-2 i inne drony, a teraz dołącza do nich dosłownie sól. I to nie byle jaka, bo specjalna partia soli wydobywanej w Sołedarze, gdzie toczą się jedne z najcięższych starć tej wojny, która nosi symboliczną nazwę "Solidarność: Ukraińska siła".

Reklama

Komu soli, komu? Sprzedają sól, by zebrać na drony

200-gramowa paczka (do sprzedaży trafi ich 100 tys.) kosztuje 465 hrywien (ok. 56 złotych), a cały zysk ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup floty dronów-kamikadze dla ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak wyjaśnia dowódca specjalnej jednostki UAV "Skrzydła", jeden taki dron kosztuje 700 USD, więc sprzedaż specjalnej edycji soli ma szansę znacząco wesprzeć wysiłki obrońców Kijowa: