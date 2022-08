Według dostępnych informacji prowadzone są obecnie rozmowy dotyczące dostarczenia z Australii do USA nowoczesnych dronów MQ-28 Ghost. Jak powiedział Frank Kendall, sekretarz sił powietrznych USA dla Breaking Defence: - Myślę, że istnieje duże wzajemne zainteresowanie współpracą. I będziemy porządkować szczegóły w ciągu najbliższych kilku tygodni. -

Co potrafi nowoczesny dron MQ-28 Ghost?

MQ-28 Ghost to wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny, który został opracowany przez Boeing Australia dla RAAF-u. Głównym ich celem jest wsparcie myśliwców w powietrzu. To, co wyróżnia ten sprzęt, jest to, że wyposażony jest w sztuczną inteligencję, która zapewnia wykonywanie autonomicznych misji.

UAV będzie pełnił rolę "skrzydłowego", który kontrolowany jest przez "macierzysty samolot". Dron może służyć w misjach zwiadowczych, w walce elektronicznej oraz w walce bezpośredniej. Ponadto może także działać niezależnie. Pierwszy lot tego statku powietrznego odbył się w 2021 r. w bazie RAAF Woomera.

MQ-28 Ghost jest "niewidzialny" dla radarów i ma aż 11,7 m długości. Jego maksymalny zasięg wynosi niebywałe 3 700 km. Zbudowany jest modułowo, co oznacza, że może być łatwo modyfikowany w zależności od misji. Niestety, niewiele wiadomo na temat rodzajów ładunków, które może przenosić. Jak donosi The War Zone prawdopodobne jest, że zamontowany jest tu system wyszukiwania i śledzenia w podczerwieni oraz różnego rodzaju radary.

UAV-y tego typu potencjalnie mogłyby przenosić również m.in. czujniki elektrooptyczne, systemy komunikacyjne, systemy do walki elektronicznej, czy nawet lasery obronne, a także bardziej konwencjonalną broń.