Drukowane drewno brzmi trochę niewiarygodnie. Ale właśnie takie odkrycie przedstawili naukowcy na tegorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbywał się w tym tygodniu.

Ich pomysł polega na zastosowaniu pyłu drzewnego, który jest odpadem przy obróbce drewna. Gdy zostanie połączony z celulozą mikrokrystaliczną oraz ksyloglukanem (oba związki występują we włóknach roślinnych) można wykorzystać go jako materiał do druku 3D. Wystarczy dodać wodę.

Druk 3D takim “drewnianym atramentem" pozwala na stworzenie niemal dowolnego kształtu. Ale to nie jest wcale najlepsze.

Reklama

Z drewna wydrukujesz co chcesz

Odpowiedni sposób wydruku pozwala na stworzenie płaskich przedmiotów, które po wyschnięciu przyjmują pożądany kształt. Może być niemal dowolny.

Drukowanie w formie koncentrycznych okręgów sprawia na przykład, że po wyschnięciu przedmiot ma kształt siodła. Z kolei drukowanie w formie rozchodzących od środka promieni sprawi, że przedmiot wyschnie w kształcie miski.

Wideo youtube

Bardziej skomplikowane kształty można z kolei osiągnąć, kontrolując prędkość druku. Wolniejszy druk sprawia, że w tym miejscu materiał kurczy się równomiernie we wszystkich kierunkach. Szybszy - że wzdłuż ścieżki druku.

Znudzi ci się, to zmielisz i wydrukujesz nowe

Czy to tylko ciekawostka? Niekoniecznie. Odkrycie to może zmienić sposób produkcji wielu przedmiotów codziennego użytku, które dziś powstają z tworzyw sztucznych. Drukowanie ich z drewna nie jest dużo bardziej skomplikowane, a ma wiele zalet.

Po pierwsze większość tworzyw sztucznych wytwarzana jest z ropy naftowej w złożonych chemicznych procesach. Po drugie, tworzywa sztuczne są nieekologiczne i zaśmiecają środowisko, a ich recykling jest całym przedsięwzięciem.

Drewno jest tych wad pozbawione. Jest materiałem przyjaznym dla środowiska. Gdy wydrukowany z drewna przedmiot nam się znudzi, będzie można go zmielić na pył i wydrukować coś nowego. A co najważniejszej pył drzewny jest stolarskim odpadem, więc jest bardzo tani.

Możliwe, że z tych powodów w całkiem bliskiej przyszłości będziemy używać “drukowanego drewna" zamiast tworzyw sztucznych. Nie jest też wykluczone, że w taki sposób będą powstawać meble. Przyjdą do nas w płaskich paczkach, a po otwarciu same przybiorą odpowiedni kształt. Kto wie, może tak powstawać będą całe domy.

Zapewne dlatego też i naukowcy tę technologię już opatentowali.