Pod koniec marca informowaliśmy, że rosyjska armia straciła dwa śmigłowce szturmowe Ka-52 oraz dwa śmigłowce transportowe Mi-8, które zostały zniszczone na lotnisku w obwodzie biełgorodzkim. Jak informowały wtedy ukraińskie źródła, cele zostały wyeliminowane w wyniku skoordynowanych działań ukraińskich Sił Operacji Specjalnych oraz Wywiadu Obronnego Ukrainy, a uderzenie zostało przeprowadzone przy użyciu systemu artylerii rakietowej M142 HIMARS.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Sił Operacji Specjalnych, do ataku użyto precyzyjnie kierowanych rakiet M30A2 z rodziny GMLRS i był to jeden z nielicznych przypadków użycia ich do tego rodzaju ataku. Do tej pory do eliminacji rosyjskiego lotnictwa śmigłowcowego na stałych lądowiskach lub w czasie lądowania w strefach przyfrontowych ukraińskie załogi HIMARS wykorzystywały pociski ATACMS o większym zasięgu.

Rozwiń

Zniszczone Mi-28 i Mi-8

Teraz twitterowy kanał MilitaryAviationInUa (@MilAviaUA) zamieścił nagranie prezentujące dewastujące skutki tego ukraińskiego ataku na samoloty należące do rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych, w tym szturmowy Mi-28NM (początkowe raporty błędnie zidentyfikowały go jako Ka-52, czyli inny rosyjski śmigłowiec szturmowy) oraz wielozadaniowy Mi-8AMTSh. Analitycy sugerują - opierając się na widocznych zniszczeniach - że najbardziej ucierpiał ten ostatni, który pełni funkcję transportową i szturmową.

Pocisk miał eksplodować bezpośrednio pod jego przedziałem desantowym, powodując poważne uszkodzenia strukturalne, w tym rozerwanie dolnej części kadłuba i deformację wirnika ogonowego. Z kolei Mi-28NM, będący zmodernizowaną wersją radzieckiego śmigłowca szturmowego, wykazuje mniej widocznych zewnętrznych zniszczeń, lecz według doniesień na skutek uderzenia doznał poważnej degradacji systemów wewnętrznych, co z pewnością wpłynęło na awionikę oraz zdolność do prowadzenia walki.

Tak działa M30A2 systemu HIMARS

Eksperci wskazują, że uszkodzenia faktycznie mogły zostać spowodowane przez pociski M30A2 z systemu HIMARS, które mogą się pochwalić zasięgiem od 15 do 70 km i zawierają głowicę bojową wypełnioną wolframowymi kulkami (to głowica AW, która została wdrożona, by zastąpić głowicę kasetową).

Tego typu subamunicja jest zoptymalizowana do niszczenia lekko opancerzonych pojazdów i sprzętu znajdującego się na otwartej przestrzeni, co czyni ją skuteczną przeciwko śmigłowcom pozostawionym na lądowisku. M30A2 został opracowany do użytku z wieloprowadnicową wyrzutnią rakietową M270A1 (MLRS), ale może odpalany również z M270A2 MLRS, jak i M142 HIMARS.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie wydało oficjalnego oświadczenia w sprawie ataku ani nie potwierdziło strat, jak dotąd nie pojawiły się również doniesienia o ofiarach wśród personelu wojskowego. I chociaż nagranie z Twittera trudno uznać za potwierdzenie operacyjnego statusu uszkodzonych śmigłowców, rozmiar zniszczeń sugeruje, że przynajmniej jedna maszyna może być nie do naprawienia na poziomie polowym.

Przypomnijmy też, że graniczący z Ukrainą obwód biełgorodzki od początku wojny regularnie jest celem ataków rakietowych oraz działań sabotażowych. Pomimo wzmocnienia regionu dodatkowymi systemami obrony przeciwlotniczej, ukraińskie wojska wciąż są w stanie skutecznie atakować rosyjskie lotniska i zaplecze logistyczne przy użyciu systemów HIMARS.

"Dziewczyna z perłą". Zaskakujące interpretacje arcydzieła © 2025 Associated Press