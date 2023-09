RS-28 Sarmat już gotowy do działania

Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji podało, że najnowsze i w pełni udane testy systemu odbyły się w kosmodromie Plesieck, który znajduje się 800 kilometrów na północ od Moskwy. Pocisk miał perfekcyjnie trafić w cel na poligonie na Kamczatce, ponad 5 tysięcy kilometrów dalej. Nad jądrową bronią hipersoniczną pracują również Stany Zjednoczone i Chiny, jednak to właśnie Rosja jest obecnie światowym pionierem w jej rozwoju.

— Ta naprawdę wyjątkowa broń wzmocni potencjał bojowy naszych sił zbrojnych, zapewni Rosji bezpieczeństwo przed zagrożeniami zewnętrznymi i da do myślenia tym, którzy w ogniu szaleńczej agresywnej retoryki próbują zagrozić naszemu krajowi — podkreślił Putin.

Putin zapowiada, że Szatan II to broń odwetowa

Według firmy Makeyev Rocket Design Bureau, która stworzyła rakietę, pocisk powstał wyłącznie do celów obronnych. Najnowszy test RS-28 Sarmat ma wymiar propagandowy. Tymczasem w odpowiedzi na jądrowe poczynania Rosji w kwestii wdrożenia bojowego Sarmata i dostarczenia na Białoruś zestawów Iskander z głowicami jądrowymi, Stany Zjednoczone wyślą do końca roku do Europy dodatkowe 50 myśliwców F-35A, które zostały przystosowane do transportu i uderzenia bronią jądrową na wybrane cele.