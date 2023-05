Szef grupy Wagnera zdradził Rosję? Wyciek ujawnia, co zaoferował Ukrainie

Wygląda na to, że to jeszcze nie koniec szokujących informacji amerykańskiego wywiadu, którego dokumenty dostały się do sieci za sprawą najgłośniejszego wycieku ostatnich lat. Żołnierz odpowiedzialny za ten incydent jest już w rękach policji, ale Pentagon jeszcze długo będzie mierzył się z konsekwencjami jego czynu - za jego sprawą ujawnione zostały choćby informacje na temat zestrzelonego w lutym chińskiego balonu szpiegowskiego czy ważne dane wywiadowcze na temat wojny w Ukrainie i sojuszników Stanów Zjednoczonych.

Prigożyn chciał sprzedać Ukrainie pozycje rosyjskich wojsk

Teraz dowiadujemy się zaś, że było tam coś jeszcze, a mianowicie dowody na zdradę szefa grupy Wagnera, a przynajmniej tak sugeruje raport ujawniony przez The Washington Post. Zdaniem dziennikarzy gazety dokumenty wywiadowcze ujawnione na Discordzie przez Jacka Teixeirę zawierały odprawę na temat styczniowego spotkania między Prigożynem a anonimowymi urzędnikami ukraińskimi, gdzie złożyć miał on rozpaczliwą ofertę.