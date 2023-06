Reklama

Słowa szefa "Grupy Wagnera" są szokujące, ale co innego przykuło uwagę komentujących to wystąpienie Ukraińców. Chodzi o kolor maty na podłodze, który jest w narodowych barwach Ukrainy. Jewgienij Prigożyn znany jest z dbania o szczegóły i trudno podejrzewać, że tak istotny element scenografii jego ostatniego występu był przypadkowy. Zwrócił na to uwagę doradca ukraińskiego rządu Anton Geraszczenko, który zamieścił fragment wystąpienia Prigożina w serwisie Twitter.