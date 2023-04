Sztuczna inteligencja pomaga USA przewidzieć przyszłość

Co ciekawe, kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że system sztucznej inteligencji Pentagonu pracuje na bieżąco w kwestii rozwoju wydarzeń w Ukrainie, gdzie z niesamowitą sprawdzalnością przewiduje reakcje Kremla na działania NATO. Jak wszyscy widzimy, teraz nowe informacje to potwierdzają. Armia Ukrainy dzielnie się broni i w ostatnich 6 miesiącach wyzwoliła połowę okupowanych przez Rosję terytoriów od czasu wybuchu wojny. Analitycy sądzą, że nie jest to tylko zasługa sprzętu z krajów NATO, ale cennych informacji od armii USA.

Cytowany przez Reutersa anonimowy urzędnik Pentagonu przyznał, że system pierwszy raz przetestowano na początku 2020 roku. Wówczas skutecznie przewidział z aż czteromiesięcznym wyprzedzeniem, jakie przyszłe działania Stanów Zjednoczonych na wodach Pacyfiku zdenerwują Chiny. Oprogramowanie podobno przewiduje również reakcje na działania, w tym sprzedaż broni, wizyty kongresowe na Tajwanie i wspieraną przez USA działalność wojskową w Azji.