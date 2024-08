Zagadka UFO wyjaśniona?

Sprawa dziwnych obiektów może być po części związana z tymczasowym zakazem, wydanym przez Federalną Administrację Lotnictwa na trzy dni przed zbiorowym zauważeniem obiektów nad Lancaster. Zakaz ten ogranicza loty wokół lotniska Paldame na obszar do prawie 4 kilometrów we wszystkich kierunkach.

Portal The War Zone dotarł do niepokojącego szczegółu od amerykańskich wojskowych. Okazuje się, że zakaz lotów dookoła lotniska został wprowadzony w wyniku wyraźnego zintensyfikowania w ostatnich miesiącach naruszeń jego przestrzeni przez komercyjne drony.

- Tymczasowe ograniczenia lotów zostały zainicjowane ze względu na wzrost aktywności UAS [bezzałogowych statków powietrznych - przypis red.], jednak nie możemy mówić o konkretnych liczbach. Zdecydowanie monitorujemy sytuację, aby ustalić, czy związane są z tym jakieś złe zamiary, a nawet jeśli nie, staramy się dowiedzieć, dlaczego lub kto to robi - Mary Kozaitis rzeczniczka 412. Skrzydła Testowego w Bazie Sił Powietrznych Edwards.

Siły powietrzne USA nie komentują doniesień mieszkańców Lancaster o zauważonych obiektach. Trudno w ogóle ustalić na ile były prawdziwe. Niemniej wypowiedzi rzeczniczki 412. Skrzydła Testowego wskazują, że jeśli w weekend 17 sierpnia coś faktycznie pojawiło się nad lotniskiem i znajdującymi się w nich ważnymi zakładami, to najprawdopodobniej mogły to być drony.

Jak wspomnieliśmy Zakłady 42 stanowią jeden z najważniejszych obiektów dla Sił Powietrznych USA. To dzięki nim tak naprawdę USA mogą utrzymywać przewagę technologiczną w lotnictwie nad Rosją i Chinami. Naturalnie do wypatrzenia w niej najważniejszych aktywności czy powstających prototypów, można użyć komercyjnych dronów. A jeżeli takie działania wzmożyły się w przeciągu ostatnich miesięcy, sugeruje to zaplanowaną akcję. Informacje te są niepokojące też z tego względu, że istnieją udowodnione przypadki wykorzystywania cywilnych dronów do skrytej obserwacji obiektów wojskowych.