Tajwan grozi "Smokiem". To dron Smart Dragon z wyrzutniami torped

Jak informuje The War Zone, prace nad stworzeniem tego podwodnego drona znanego też jako Smart Dragon rozpoczęły się już w 2020 roku, a mowa o naprawdę dużym urządzeniu o wyporności 100 ton, długości 30 metrów i szerokości 6 metrów. Na nowych zdjęciach możemy zaś zauważyć główny element uzbrojenia tajwańskiego systemu, a mianowicie dwie wyrzutnie do odpalania torped lub min.

Czym naprawdę jest Smart Dragon?

A jeśli podsumujemy inne znane szczegóły dotyczące tej konstrukcji, to wyłania się z nich dość nietypowy obraz, a mówiąc precyzyjniej sprzęt, w temacie którego pojawia się wiele nieścisłości (może być to oczywiście zabieg celowy). Na przykład jedna z publikacji podaje, że Smart Dragon nie ma własnego systemu napędowego i może działać na morzu jedynie w trakcie holowania, podczas gdy na zdjęciach widać elementy, które sugerują coś przeciwnego, a mianowicie, że jest to w pełni autonomiczna bezzałogowa łódź podwodna.

Co więcej, przywództwo wojskowe Tajwanu twierdzi, że prace nad Smart Dragonem mają czysto badawczy charakter i będzie on służył m.in. do testowania sprzętu hydroakustycznego, tymczasem na pokładzie znajdują się wyrzutnie torped. Ponadto pojawiły się sugestie, że dron może mieć możliwość zabrania na pokład 2-4 członków załogi, co rodzi kolejne pytania dotyczące rzeczywistego kierunku tajwańskiego programu, który obecnie wydaje się bardziej skupiać na rozwoju klasycznej floty okrętów podwodnych.