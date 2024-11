Wóz bojowy Warta 2 od początku zapowiadany był nie tylko jako "mobilna forteca" zaprojektowana do skomplikowanych scenariuszy współczesnych działań bojowych, ale i wielofunkcyjna platforma do przenoszenia szerokiego zakresu ładunków. A to za sprawą zdalnie sterowanej - z wnętrza kabiny opancerzonej - stacji uzbrojenia Sicz z działkiem automatycznym kal. 30 mm, zapewniającym potężną siłę ognia, niezbędną do wsparcia piechoty i niszczenia wrogich pojazdów opancerzonych.

Rosjanie drżyjcie. Sicz zrobi porządek

I dziś możemy to zobaczyć na własne oczy, bo Economic Truth otrzymało nagranie wideo z testów na poligonie i opublikowało je w odcinku poświęconym różnym ukraińskim pojazdom opancerzonym. Na nagraniu widać, jak system Warta 2, przechodzący właśnie procedurę kodyfikacji przed wejściem do seryjnej produkcji, strzela ze wspomnianej stacji uzbrojenia, która została specjalnie dla niego zmodyfikowana w kierunku zmniejszenia masy i odrzutu, aby zapewnić bardziej stabilne prowadzenie ognia.

Czym jest Warta 2?

Warta 2 została zbudowana na tureckim podwoziu BASE, a dzięki silnikowi Cummins ISB 6.7 o mocy 360 koni mechanicznych oraz automatycznej skrzyni biegów Allison 3200SP może osiągać prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Jak podkreśla firma, pojazd łączy w sobie szybkość i siłę z zaawansowanymi funkcjami ochronnymi, w tym prześwitem wynoszącym 400 mm oraz ochroną przeciwminową i balistyczną zgodną z normą STANAG 3a/3b, co zapewnia operacyjność w zróżnicowanych i wymagających warunkach.

Jak podkreśla Władysław Belbas, dyrektor generalny Ukrainian Armor, Warta 2 to zupełnie nowa maszyna, opracowana na podstawie dziesięcioletniego doświadczenia firmy, potrzeb wojska oraz wymagań współczesnego pola walki.

Zwraca też uwagę na innowacyjność pojazdu, którego zdolności obronne są dodatkowo wzmocnione nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, w tym siedzeniami odpornymi na miny oraz zintegrowanym systemem filtracji powietrza, chroniącym przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi.

Wartę 2 wyposażono także w zaawansowany system kamuflażu oraz pakiet oprogramowania ICoMWare, który zapewnia świadomość sytuacyjną i wsparcie dowodzenia za pośrednictwem bezpiecznej sieci mesh, korzystającej z szerokopasmowych radiostacji DTC. Dzięki niezależnemu zawieszeniu i systemowi CTIS pojazd wykazuje wyjątkową manewrowość oraz zdolność do pokonywania przeszkód.