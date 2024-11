V-BAT to potężny dron, który potrafi oszukać Rosjan

Brandon Tseng zdradził kila cennych informacji na temat swojego wynalazku. Otóż dron V-BAT może przebywać nad celem nie dłużej niż 15 minut, ale jednocześnie może odbywać loty przez 11 godzin i w zasięgu ok. 550 kilometrów. Te 15 minut to bezpieczny czas, który pozwala nie wykryć drona przez rosyjskie systemy walki radio-elektronicznej.

Jak podaje Defence One, firma Shield AI pracuje obecnie także nad bojową wersją swojej konstrukcji i ma już za sobą testy precyzyjnych pocisków Hatchet wystrzeliwanych z V-BATa. Nie wiadomo, ile sztuk tych maszyn posiadają Siły Zbrojne Ukrainy i czy mają dostęp do nowej, bojowej wersji drona V-BAT, która pozwala nie tylko prowadzić obserwacje celu, ale również go zniszczyć za pomocą podwieszonego uzbrojenia.

Wszelkiej maści drony robią prawdziwą furorę na Ukrainie. Dopiero wojna pokazała, że w tych maszynach drzemie ogromny potencjał. Jak zapowiada prezydent Ukrainy, w przyszłym roku armia będzie miała do swojej dyspozycji cztery miliony małych dronów kamikadze i dziesiątki tysięcy większych, które będą mogły atakować cele w głębi Rosji, by doprowadzić do jak największych strat finansowych dla Kremla.

