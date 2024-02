Tak się robi drony-kamikadze. Nie trzeba do tego specjalistów

Wiele razy pisaliśmy już, jak ogromne znaczenie dla ukraińskiej armii mają ochotnicy, którzy nie tylko organizują zbiórki pieniędzy na broń, wyposażenie czy akcesoria medyczne, ale i aktywnie angażują się w produkcję uzbrojenia. Wystarczy tylko wspomnieć o ogłoszonej jakiś czas temu inicjatywie Żytomierz, dzięki której każdy zainteresowany Ukrainiec może nauczyć się samodzielnego montażu dronów FPV.



Drony-kamikadze domowej roboty

Po takim szkoleniu online użytkownicy mogą wybrać drona do złożenia i przedłożyć go do testów - jeśli konstrukcja przejdzie je pomyślnie, trafia na front, dając monterowi satysfakcję z obrony ojczyzny. To jednocześnie platforma jednocząca inżynierów, dostawców, logistyków i darczyńców, dzięki której Kijów może stale zwiększać swój arsenał bezzałogowców i dążyć do realizacji celu wyznaczonego przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, tj. dostarczenia w 2024 roku miliona dronów.