Takie rzeczy tylko w Ukrainie. Strzela z Javelina... z drzewa!

Ukraińska wyobraźnia nie zna granic, co obrońcy Kijowa udowadniają od samego początku rosyjskiej inwazji. W efekcie ukraińskie siły zbrojne, które teoretycznie nie powinny mieć szans w starciu z "drugą armią świata", od blisko 20 miesięcy stawiają jej opór i systematycznie odzyskują kolejne okupowane terytoria. I pomysłowość odgrywa tu ogromną rolę, bo parafrazując znane powiedzenie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi i opanowuje do mistrzostwa, co się ma.



Wszedł na drzewo z Javelinem. Jest nagranie

Wystarczy spojrzeć na opublikowane przez twitterowy kanał Clash Report nagranie, na którym możemy zobaczyć ukraińskiego żołnierza siedzącego na drzewie i strzelającego z FGM-148 Javelin. Amerykański producent tego sprzętu z pewnością nie przewiduje w instrukcji takiego wykorzystania, ale pozwala on nie tylko poprawić widoczność, ale i utrudnić rosyjskim siłom lokalizację strzelca. A warto pamiętać, że Rosjanie naprawdę nie lubią Javelinów, więc nie przepuszczą żadnej okazji, żeby się z nimi rozprawić?



