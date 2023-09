Przepraszam, nie widziała Pani może F-35? USA zgubiły myśliwiec!

Reklama

Przedstawiciele Joint Base Charleston opublikowali też na X (Twitterze) informację o tym, że urzędnicy współpracują ze stacją lotniczą piechoty morskiej w Beaufort w celu zlokalizowania zaginionego F-35 i ustalenia przyczyny problemów, które miały miejsce podczas ćwiczeń szkoleniowych.

Każdy egzemplarz F-35B Lightning II kosztuje majątek

Według Biura ds. Odpowiedzialności rządu USA, program F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, którego celem było zbudowanie maszyny spełniającej wymagania wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych, jest najdroższym programem Departamentu Obrony w zakresie systemu uzbrojenia.



Urzędnicy szacują, że zakup, eksploatacja i konserwacja floty tych samolotów i systemów przez cały okres jego użytkowania (ok. 60 lat) będzie kosztować amerykańskich podatników około 1,7 biliona dolarów. Pojedynczy samolot F-35B Lightning II amerykańskiej piechoty morskiej kosztuje zaś 135,8 mln dolarów.

Warto tu wyjaśnić, że F-35 Lightning II to jednomiejscowy i jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji, produkowany przez Lockheed Martin, który jest zdolny do wykonywania szeregu misji, a do najważniejszych należą:

uderzenia na cele lądowe,

bezpośrednie wsparcie bojowe wojsk lądowych,

walka powietrzna,

walka elektroniczna,

bojowe poszukiwanie i ratownictwo,

szkolenie i wsparcie floty.

Myśliwiec dostępny jest w trzech wersjach, w których 80 proc. elementów konstrukcyjnych jest identycznych, a pozostałe 20 proc. to dedykowane systemy, przystosowujące maszynę do pełnienia określonych zadań. F-35A to samolot startujący i lądujący w sposób konwencjonalny (CTOL) przeznaczony dla sił powietrznych, F-35B to maszyna krótkiego startu i pionowego lądowania STOVL dla piechoty morskiej, a F-35C to samolot pokładowy dla marynarki wojennej.