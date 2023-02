Mil.in.ua informuje, że rosyjska armia zaczęła stosować z większą częstotliwością systemy antydronowe Strizh-3. Według doniesień ten sprzęt jest już stosowany na "wszystkich frontach". Systemy są dobrze zakamuflowane, by jak najbardziej zmniejszyć szanse ich wykrycia — umieszczany jest on m.in. w okopach. Rosjanie twierdzą, że dzięki Strizh-3 dokonali "masowej neutralizacji ukraińskich dronów". Jednakże trzeba mieć na uwadze, że strona rosyjska może szerzyć dezinformację.

Jak działa rosyjski system antydronowy?

Kiedy ukraiński dron zbliża się do systemu Strizh-3, ten tłumi kanał sterowania i nawigacji, przez co operator UAV-a nagle traci kontrolę i obraz, co skutkuje tym, że maszyna przestaje działać i spada na ziemię. Z kolei jak podają rosyjskie źródła, system potrafi "przejąć kontrolę nad dronem".

Ponadto rosyjski sprzęt wykrywa drony i przesyła sygnał alarmowy do centrali. Strizh-3 może być rozłożony na każdym stabilnym podłożu, a anteny są umieszczane na przenośnym statywie. Komponenty mogą być również montowane na wszelkiego rodzaju wieżach i budynkach.