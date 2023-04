Ten system był zmorą partyzantów. Ukraińcy rozerwali go na kawałki

Jak podaje SBU, uderzenie niewielkiego drona kamikadze zraniło trzech żołnierzy i zniszczyło główne kamery systemu Murom-M, zidentyfikowanego na nagraniu. To bardzo interesująca zdobycz i jego likwidacja pomoże działaniom Ukraińców w regionie.

Murom-M. Utrapienie ukraińskich partyzantów

Urządzenie zniszczone przez SBU służyło Rosjanom do całodobowego zdalnego nadzoru i ochrony terenów wojennych. To swoisty monitoring, który po szybkim rozmieszczeniu pozwala zapewnić bezpieczeństwo przed ukrytym zagrożeniem.

Prócz doglądania terenu, także z użyciem termowizji, Murom-M może rozróżniać sojuszników i potencjalnych wrogów. Rejestruje przy tym naruszanie danego terenu np. przez niezidentyfikowane osoby, wszczynając alarm. Dzięki niemu Rosjanie wiedzą np., że w rejonie do 10 kilometrów mogą działać partyzanci.

Zdjęcie Murom-M to urządzenie produkcji rosyjskiej firmy Stilsoft. Podstawowo wykorzystuje specjalny maszt, jednak może być także umiejscowiony na innych platformach m.in. na masztach telekomunikacyjnych jak na filmie. Korzysta baterii i akumulatora do ładowania

Przy wykryciu wroga Murom-M może zapewnić stały podgląd jego pozycji przy zaznaczaniu prawdopodobnej trasy jego ruchu. Pozwala to na szybkie przechwycenie. Murom-M wyróżnia się autonomicznością i szybkością w rozstawieniu. Trzech operatorów może rozmieścić go w ciągu 2 godzin.

Murom-M to więc niewielkie systemy przede wszystkim służące do działań antysabotażowych. Jak stanowią utrapienie dla partyzantów czy żołnierzy działających na tyłach wroga, można je łatwo zniszczyć. Już wcześniej Ukraińcy pokazywali, jak to robią.