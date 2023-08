Terroryści mogą sparaliżować świat? Wystarczy, że uszkodzą... kable!

Zniszczenie kluczowych kabli podmorskich może mieć skutki globalne. Przerwanie łączności między kontynentami wpłynęłoby na funkcjonowanie rynków finansowych, handel międzynarodowy zostałby zakłócony, a ludzie traciliby dostęp do podstawowych usług online. To wszystko mogłoby doprowadzić do ogromnych strat finansowych i paniki na rynkach.

Dodatkowo, ataki na kable podmorskie mogą wywołać konflikty międzynarodowe. Rządy mogą oskarżyć inne państwa o to, że są odpowiedziane za ich zniszczenie, a ustalenie winnych byłoby praktycznie niemożliwe. Eksperci ostrzegają, że znajdujące się na dnie oceanów kablowe połączenia są niezwykle trudne do zabezpieczenia przed ewentualnymi atakami. Trudno bowiem monitorować cos, co leży na dnie kilkaset metrów pod wodą.

Terrorystom wystarczy ładunek wybuchowy o niewielkiej mocy, aby taki kabel trwale uszkodzić. Do jego umieszczenia na kablu mogą wykorzystać np. podwodne drony. Ryzyko ataku terrorystycznego na podmorskie kable do transmisji danych zaczęło być poważnie rozważane po tym, jak w 2022 roku został uszkodzony gazociąg Nord Stream 2 na dnie Bałtyku. Podobny scenariusz może kiedyś spotkać podmorskie kable do transmisji danych.