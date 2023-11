To na nie polują amerykańskie lasery! Irackie bojówki ujawniają Al-Aqsa 1

Jak poinformował na początku listopada sekretarz prasowy Departamentu Obrony USA, Pat Ryder, w następstwie izraelskich ataków na Gazę wspierane przez Iran bojówki w Iraku przeprowadziły serię ataków na bazy amerykańskie przy użyciu dronów i rakiet, raniąc około dwudziestu pracowników. Dodał też, że w ciągu ostatniego tygodnia siły amerykańskie i siły koalicyjne zostały zaatakowane co najmniej 10 razy w Iraku i trzy razy w Syrii "poprzez połączone ataki dronów i rakiet" wystrzelone przez grupy wspierane przez Iran i jego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Spodziewamy się bardziej znaczącej eskalacji przeciwko siłom i personelowi USA w całym regionie w najbliższej przyszłości ze strony irańskich sił zastępczych, a ostatecznie z Iranu mówił Ryder.

Ataki na amerykańskie bazy nie ustają

Jednocześnie przyznał też, że "zawsze zastrzegamy sobie prawo do obrony i nigdy nie zawahamy się podjąć działań, gdy zajdzie taka potrzeba, aby chronić nasze siły i nasze interesy za granicą". W tym wypadku prawo to obejmuje m.in. używanie do obrony baz wojskowych i personelu ukierunkowanej broni energetycznej, czyli systemów laserowych i mikrofalowych. Ryder nie chciał oczywiście wchodzić tu w żadne szczegóły, ale nie jest żadną tajemnicą, że Stany Zjednoczone od blisko dekady testują różne prototypy ukierunkowanej broni energetycznej i dysponują co najmniej jednym skutecznym systemem laserowym, tj. Layered Laser Defense (LLD) od Lockheed Martin.