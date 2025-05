Rosyjska inwazja zmusiła ukraiński przemysł obronny do intensywnych prac nad nowymi rozwiązaniami, które mogą pomóc walczącym na froncie żołnierzom. Ich efekty oglądamy na nagraniach z frontu niemal każdego dnia, a niektórymi Kijów chwali się też podczas oficjalnych targów czy pokazów. Tak było właśnie z pojazdem opancerzonym Warta 2, który "zadebiutował" podczas organizowanego w naszym kraju Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO 2024) na początku września ubiegłego roku.

Niedługo później mogliśmy zobaczyć nagranie z testów polowych tej jednostki, które Economic Truth opublikowało w odcinku poświęconym różnym ukraińskim pojazdom opancerzonym. Miało one potwierdzać, że Warta 2 to wielofunkcyjna platforma do przenoszenia szerokiego zakresu ładunków i realizacji skomplikowanych scenariuszy współczesnych działań bojowych, m.in. za sprawą zdalnie sterowanej z wnętrza kabiny opancerzonej stacji uzbrojenia Sicz z działkiem automatycznym kal. 30 mm, zapewniającym potężną siłę ognia, niezbędną do wsparcia piechoty i niszczenia wrogich pojazdów opancerzonych.

Testy zakończone. Warta 2 rusza na front

Dziś koncern Ukrainian Armor oficjalnie ogłosił zakończenie wszystkich państwowych prób oraz procesu kodyfikacji opancerzonego pojazdu Warta 2, co oznacza, że niedługo rozpocznie się jego seryjna produkcja i dostarczanie na front. Szczególnie że jak podkreśla dyrektor generalny Ukrainian Armor, Władysław Belbas, pojazd wzbudził duże zainteresowanie ukraińskich żołnierzy: "Od momentu prezentacji prototypu aż do dziś otrzymujemy liczne zapytania od żołnierzy dotyczące Warty 2, co wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu pojazdy opancerzone na froncie".

Jak zaznaczyła firma, proces kodowania został zakończony nie tylko dla wersji bazowej, ale również dla wariantów bojowych, w tym wersji wyposażonych w wieże lub pełne moduły uzbrojenia, co pozwala dostosować pojazd do różnych potrzeb operacyjnych. Bo jak podkreśla Belbas, Warta 2 - sklasyfikowana jako specjalistyczny pojazd opancerzony - została opracowana z myślą o zapewnieniu mobilności, ochrony i wsparcia ogniowego dla żołnierzy działających w warunkach wysokiego ryzyka, łącząc szybkość, zwrotność i możliwość dopasowania do specyficznych wymagań z wysokim poziomem ochrony pancernej.

Co potrafi Warta 2?

Warta 2 została zbudowana na tureckim podwoziu BASE, a dzięki silnikowi Cummins ISB 6.7 o mocy 360 koni mechanicznych oraz automatycznej skrzyni biegów Allison 3200SP może osiągać prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Jak podkreśla producent, pojazd łączy w sobie szybkość i siłę z zaawansowanymi funkcjami ochronnymi, w tym prześwitem wynoszącym 400 mm oraz ochroną przeciwminową i balistyczną zgodną z normą STANAG 3a/3b, co zapewnia operacyjność w zróżnicowanych i wymagających warunkach.

Jak podkreślał podczas pierwszej prezentacji dyrektor generalny Ukrainian Armor, Warta 2 to zupełnie nowa maszyna, opracowana na podstawie dziesięcioletniego doświadczenia firmy, potrzeb wojska oraz wymagań współczesnego pola walki. Zwraca też uwagę na innowacyjność pojazdu, którego zdolności obronne są dodatkowo wzmocnione nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa, w tym siedzeniami odpornymi na miny oraz zintegrowanym systemem filtracji powietrza, chroniącym przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi

Jest zaprojektowana do przewozu 10 członków załogi i wyposażona w zdalnie sterowaną wieżę Sicz z 30 mm działkiem automatycznym, zapewniającym potężną siłę ognia, niezbędną do wsparcia piechoty i niszczenia wrogich pojazdów opancerzonych

Wartę 2 wyposażono także w zaawansowany system kamuflażu oraz pakiet oprogramowania ICoMWare, który zapewnia świadomość sytuacyjną i wsparcie dowodzenia za pośrednictwem bezpiecznej sieci mesh, korzystającej z szerokopasmowych radiostacji DTC. Dzięki niezależnemu zawieszeniu i systemowi CTIS pojazd wykazuje wyjątkową manewrowość oraz zdolności pokonywania przeszkód. Wszystko to sprawia, że jak przekonuje od pierwszych prezentacji Ukrainian Armor, to coś więcej niż pojazd, to mobilna forteca.

