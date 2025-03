Nie dalej jak dwa tygodnie temu ukraiński prezydent informował w mediach społecznościowych o pracach nad nowym lokalnie produkowanym pociskiem "Long Neptune", który może się pochwalić zasięgiem 1000 km i pozwala na głębokie uderzenia na terytorium wroga. Jak dowiedzieliśmy się kilka dni później, został on opracowany jako uzupełnienie istniejącego wyposażenia wojskowego, a Kijów pracować ma przy okazji nad hybrydowymi systemami, które łączą technologie dronów i pocisków, jak modele Palenica i Piekło.

Jak się okazuje, zapowiedziane "prace" są na bardzo zaawansowanym poziomie, bo dalekozasięgowe pociski "Długi Neptun" już latają po ukraińskim i rosyjskim niebie, trafiając kolejne ważne cele. Co ciekawe, chociaż w mediach przewijały się informacje, że zmodernizowana rakieta Neptun o zasięgu 1000 km została po raz pierwszy użyta do uderzenia w rafinerię ropy naftowej w Tuapse w Rosji , minister Przemysłu Strategicznego Ukrainy, Herman Smetanin, w wywiadzie dla norweskiego serwisu Nettavisen sprostował te doniesienia.

Jak twierdzi, w rzeczywistości była to druga misja Long Neptune, bo po raz pierwszy pocisk wykorzystano do ataku na rosyjski obiekt wojskowy na tymczasowo okupowanym Krymie . W wywiadzie opowiedział także o niedawnym teście nowego ukraińskiego systemu, którego szczegóły nadal trzymane są w tajemnicy.

Wyjaśnił również, że u kraiński przemysł zbrojeniowy produkuje obecnie około 30-40 proc. broni potrzebnej Siłom Zbrojnym Ukrainy . Zdradzając przy okazji, że Ukraina ma zdolność produkcyjną broni o wartości ponad 35 mld USD rocznie, ale obecnie dysponuje finansowaniem jedynie na kwotę nieco ponad 14 mld USD, co oznacza, że produkuje mniej niż połowę broni, jaką mogłaby produkować.

Bolesne jest to, że naszym żołnierzom na pierwszej linii frontu brakuje sprzętu. To podwójnie bolesne, gdy wiemy, że moglibyśmy wyprodukować sprzęt, który uratowałby życie Ukraińcom, ale brakuje nam funduszy

Rodzina pocisków Neptun. Co o niej wiemy?

Przypomnijmy, że Neptun to ukraińska rodzina pocisków, która zaczęła się od produkowanego od 2021 roku pocisku manewrującego do zwalczania wrogich okrętów, R-360 Neptun. Ten wywodzi się zaś z radzieckiego pocisku KH-35U, wprowadzając nowocześniejszą elektronikę i zwiększony zasięg. Wraz z m.in. wyrzutnią na platformie ciężarówki Tatra 815-7, systemem kontroli dowodzenia i kilkoma radarami Mineral-U, jest on częścią większego systemu obrony wybrzeża.